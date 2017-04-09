Зият Пайгин: "На матче АХЛ было больше зрителей, чем на играх "Ак Барса"

В ночь на субботу бывший защитник "Ак Барса" Зият Пайгин провел свой первый матч в Северной Америке, сыграв в АХЛ за "Бейкерсфилд" – фарм-клуб "Эдмонтона". Один из самых талантливых и прогрессирующих защитников России отказался подписывать контракт с казанцами и ближайшие два года проведет в Северной Америке.

– Как вам дебют?

– Все было просто отлично. Мы выступали на большой арене в Остине, завтра тут баскетбол, а потом мы снова сыграем с "Сан-Антонио". Я всем доволен. На матче было больше восьми тысяч зрителей.

– Даже больше, чем в "Барсе" в ВХЛ.

– Больше, чем на матчах "Ак Барса". В голове не укладывается – это же всего лишь АХЛ.

– В первом матче у вас удаление и "минус 1".

– Поначалу мне было тяжело, не скрою. Маленькая площадка. Я уже понял, что голову опускать тут нельзя – снесут. Но быстро почувствовал игру. Штраф? Наверное, я все-таки подтолкнул соперника на борт. Оспаривать удаление не буду. А гол получился немного курьезным. Раз я был на площадке – виноват. Но лучше посмотреть этот момент, чтобы каждый сделал для себя вывод. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Пайгина – в ближайшее время в "СЭ"