Зият Пайгин: "Два ближайших сезона я проведу в Северной Америке"

В ночь на субботу бывший защитник "Ак Барса" Зият Пайгин провел свой первый матч в Северной Америке, сыграв в АХЛ за "Бейкерсфилд" – фарм-клуб "Эдмонтона". Один из самых талантливых и прогрессирующих защитников России отказался подписывать контракт с казанцами и ближайшие два года проведет в Северной Америке.

– Думаю, что два ближайших сезона я проведу в Северной Америке. Надо делать шаг в развитии, пытаться пробиться на новый уровень.

– В "Эдмонтоне" форвардам трудно, а вот с защитой не все гладко.

– Я изучал состав, я смотрел за матчами "Ойлерз" и понимаю, что реально попасть в НХЛ. Но все зависит от меня. Тренеры в клубе АХЛ относятся ко мне доброжелательно, но никто тут не будет делать на льду за тебя какие-то вещи. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Пайгина – скоро в "СЭ"