"Зимняя классика-2020" НХЛ пройдет в Далласе

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гари Бэттман объявил, что в 2020 году "Зимняя классика" пройдет в Далласе.

Матч состоится 1 января на стадионе "Коттон Коул", вмещающем более 92 тысяч зрителей. Соперник "Далласа" по игре пока неизвестен, клуб выбирает его совместно с телекомпанией NBC и лигой. Отмечается, что им точно не будет "Чикаго".

"Зимняя классика" НХЛ проводится с сезона-2007/08. Первой игрой стал матч между "Баффало" и "Питтсбургом", который прошел 1 января 2008 года под открытым небом на стадионе "Ральф Уилсон Стэдиум".