Зибанежад, Смит и Хеллебайк - звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата. Лучшим стал нападающий "Рейнджерс" Мика Зибанежад, который забросил победную шайбу и отдал две результативные передачи в матче против "Вегаса" (6:4).

Второй звездой признан форвард "Голден Найтс" Райлли Смит, который оформил дубль в игре с "Рейнджерс".

Третьей звездой дня вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк, который отразил 28 из 29 бросков во встрече против "Миннесоты" (2:1).