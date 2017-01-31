Зибанежад озадачен политикой Трампа в отношении мусульманских стран

Форвард "Рейнджерс" Мика Зибанежад отметил, что не испытывает проблем с передвижением по США. Ранее президент страны Дональд Трамп принял закон, ограничивающий на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Сам Зибанежад является гражданином Швеции, однако его отец родом из Ирана.

– Я являюсь гражданином Швеции. У меня нет двойного гражданства, – цитирует Зибанежада nypost.com. – Расстраивает то, что так много "экспертов" знают про мою ситуацию больше, чем я сам. При этом утверждают, что у меня двойное гражданство. Не знаю, откуда они это берут. Хочу все прояснить. Я путешествую по шведскому паспорту с рабочей визой, о которой позаботился клуб, когда приобретал меня. Я вернулся в страну в воскресенье, и у меня не было никаких проблем.

Что касается моих друзей и родственников из Ирана, то для них ситуация осложнилась. Это расстраивает. Теперь мне сложнее их увидеть. Это плохо. Не понимаю такую политику. Она кажется простой, но это не так. Это озадачивает. Хочу больше разобраться в ситуации, прежде чем скажу еще что-то.