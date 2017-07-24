Зибанежад хочет зарабатывать больше 5 миллионов долларов в "Рейнджерс"

Нападающий "Рейнджерс" Мика Зибанежад поставил свои условия клубу по новому соглашению, сообщает Sportsnet. Он хочет заключить с клубом новый контракт на 5,6 миллиона долларов за сезон. Напомним, что летом истек контракт 24-летнего хоккеиста с клубом, в который он перешел после обмена из "Оттавы".

По предыдущему соглашению он зарабатывал 2,6 миллиона долларов. Отмечается, что у клубов есть шанс договориться, так как уже завтра состоится слушание в арбитраже НХЛ. В прошлом сезоне Зибанежад провел 56 матчей в "регулярке" из-за травмы и набрал 37 (14+23) очков.