Жюльен вошел в тройку самых высокооплачиваемых тренеров НХЛ

Новый главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен вошел в число трех самых высокооплачиваемых специалистов в НХЛ, сообщает TSN.

Канадский тренер накануне принял "Канадиенс" и будет получать в команде 5 миллионов долларов в год. По годовому окладу Жюльен уступает только Майку Бэбкоку из "Торонто" – 6,25 миллиона долларов и Джоэлу Кенневиллю из "Чикаго" – 5,8 миллиона.

Жюльен начинал сезон с "Бостоном", в котором работал с 2007 года и выигрывал Кубок Стэнли, и был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. На данный момент "Монреаль" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.