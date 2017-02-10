Жюльен попрощался с "Бостоном"

Бывший главный тренер "Бостона" Клод Жюльен попрощался с клубом и поблагодарил болельщиков за поддержку. 56-летний Жюльен работал с "Медведями" с 2007 года, а в текущем сезоне его команда идет на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

- В первую очередь я хотел бы поблагодарить клуб за то, что позволил мне и моей семье провести незабываемые 10 лет в Бостоне, - цитирует пресс-служба НХЛ Жюльена. - Мы были горды называть это место своим домом на протяжении столь долгого времени и определенно будем по нему скучать.

У меня не хватит слов благодарности, чтобы сказать спасибо всем игрокам, бывшим и настоящим, медицинскому штабу и техническому персоналу, докторам и сотрудникам службы коммуникаций, всем, с кем мы вместе работали над успехами клуба, который в первую очередь был единым коллективом. Я благодарю всех: от сотрудников службы безопасности до волонтеров, с которыми мне посчастливилось встретиться за все эти годы. Определенно, я не могу не поблагодарить людей, ради которых мы старались, – болельщиков "Брюинз". Ваши преданность, ни с чем не сравнимая страсть, энергия и поддержка – вот что делает Бостон лучшим спортивным городом мира.

Покидая клуб, я больше всего счастлив и горд, что впервые за 39 лет нам удалось вернуть Кубок Стэнли в Бостон. Я никогда не забуду те моменты, которые мы праздновали с игроками, семьями, сотрудниками и болельщиками. Всем, кто был частью этого и помогал в течение длинного пути, я хочу сказать сердечное "спасибо".