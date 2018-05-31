Журналист: "В Китае Овечкин - величайшая суперзвезда. Он заслужил Кубок Стэнли"

Китайский журналист Вэй Ву сказал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин является самым популярным хоккеистом в его стране.

- У нас в стране он является величайшей суперзвездой, - цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ Вэя Ву. - Это очень умный, мощный, техничный игрок и добрый человек. Его успех в этом сезоне и вся его история вдохновили очень многих китайцев. Любовь к нему началась еще лет 10 назад и за это время родители стали охотнее отдавать детей в хоккей. Я это вижу в Пекине своими глазами, потому что ребята в возрасте шести-восьми лет поголовно носят свитера с восьмеркой на спине и фамилией Овечкина. Я считаю, что в этом году Ови заслужил выиграть Кубок Стэнли. Лига и весь спорт в целом обязаны ему Кубком.