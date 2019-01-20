Журналист Sportsnet: "Была идея провести Кубок мира в феврале 2021-го, но ее отвергли из-за Олимпиады"

Журналист Sportsnet.ca Крис Джонстон рассказал о задумке профсоюза игроков НХЛ провести Кубок мира в феврале 2021 года.

- Видимо, пройдет ещё много времени, прежде чем мы увидим Коннора Макдэвида в свитере сборной Канады, а Остона Мэттьюса – в свитере сборной США. На этой неделе мы узнали, что Кубок мира в 2020 году не состоится. Слышал, что у профсоюза хоккеистов была безумная идея провести Кубок мира в феврале 2021 года, но, учитывая возможный перерыв сезона в 2022 году на Олимпиаду в Пекине, вряд ли это заинтересовало НХЛ.

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