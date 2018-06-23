00:02 | Хоккей — НХЛ

Журналист: Ничушкин заработает 5,9 миллиона по двухлетнему контракту с "Далласом"


Журналист TSN Пьер ЛеБрюн обнародовал подробности нового контракта с "Далласом" нападающего Валерия Ничушкина.

Как сообщил работник СМИ в Твиттере, новый контракт будет подписан 1 июля. Он будет рассчитан на два года. За это время россиянин заработает 5,9 миллиона долларов - по 2,95 миллиона за каждый сезон.

Последние два сезона форвард провел в ЦСКА. Он выступал за "Даллас" с 2013 по 2016 год.
 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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