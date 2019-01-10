Журналист: "Бобровский и Торторелла не в лучших отношениях весь год. Сергей уйдет?"

Журналист TSN и The Athletic Пьер ЛеБрюн размышляет о том, останется в команде голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. Ранее стало известно, что вратарь пропустит матч с "Нэшвиллом" по дисциплинарным причинам.

Журналист отметил, что вратарь не в лучших отношениях с главным тренером Джоном Тортореллой.

- Бобровский и Торторелла не в лучших отношениях весь год. Теперь это, - написал журналист в Твиттере. - У него контракт с запретом на обмен. "Коламбус" отчислит его? Клуб хочет обменять его или сможет разрядить ситуацию?

- Есть определенные ожидания и ценности, которые мы установили для наших игроков, - сказал ранее генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен. - Произошел инцидент, в котором Сергей не смог соответствовать этим ожиданиям и ценностям. Мы приняли решение, что он не сыграет в сегодняшнем матче.

Bobrosvky and Tortorella haven't been best of buds all year. Now this. Pending UFA goalie. He's got a full NTC. Does he waive? Does Columbus want to trade him or let this simmer down? https://t.co/HPhNnLqtmi – Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 10 января 2019 г.

Матч "Коламбус" - "Нэшвилл" состоится ближайшей ночью и начнется в 3.00 по московскому времени.

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