19:46 | Хоккей — НХЛ

Журналист: "Бобровский и Торторелла не в лучших отношениях весь год. Сергей уйдет?"

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Журналист TSN и The Athletic Пьер ЛеБрюн размышляет о том, останется в команде голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. Ранее стало известно, что вратарь пропустит матч с "Нэшвиллом" по дисциплинарным причинам.

Журналист отметил, что вратарь не в лучших отношениях с главным тренером Джоном Тортореллой.

- Бобровский и Торторелла не в лучших отношениях весь год. Теперь это, - написал журналист в Твиттере. - У него контракт с запретом на обмен. "Коламбус" отчислит его? Клуб хочет обменять его или сможет разрядить ситуацию?

- Есть определенные ожидания и ценности, которые мы установили для наших игроков, -  сказал ранее генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен. - Произошел инцидент, в котором Сергей не смог соответствовать этим ожиданиям и ценностям. Мы приняли решение, что он не сыграет в сегодняшнем матче.

 

Матч "Коламбус" - "Нэшвилл" состоится ближайшей ночью и начнется в 3.00 по московскому времени.

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http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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