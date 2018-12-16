09:56 | Хоккей — НХЛ

Жульен одержал 600-ю победу в НХЛ

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Главный тренер "Монреаля" Клод Жульен одержал 600-ю победу в рамках НХЛ. Юбилей пришелся на игру против "Оттавы"​ (5:2), сообщает официальный Твиттер лиги.

Жульен стал 18-м тренером в истории НХЛ, кто достиг такой отметки. 58-летнему специалисту на это потребовалось 1136 матчей.

"Монреаль" занимает пятое место с 39 очками в Восточной конференции.

 

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