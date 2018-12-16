Жульен одержал 600-ю победу в НХЛ

Главный тренер "Монреаля" Клод Жульен одержал 600-ю победу в рамках НХЛ. Юбилей пришелся на игру против "Оттавы"​ (5:2), сообщает официальный Твиттер лиги.

Жульен стал 18-м тренером в истории НХЛ, кто достиг такой отметки. 58-летнему специалисту на это потребовалось 1136 матчей.

"Монреаль" занимает пятое место с 39 очками в Восточной конференции.

600 career wins as an NHL coach between three different teams.



Well done, Claude. 👏 #NHLStats pic.twitter.com/QdDnzOGPwU – NHL (@NHL) 16 декабря 2018 г.

Все о НХЛ.