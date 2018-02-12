Жиру, Годро и Дубник – три звезды недели в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии трех лучших хоккеистов игровой недели.

Первой звездой признан форвард "Филадельфии" Клод Жиру, набравший 6 (3+3) очков в четырех встречах. Второй лучший игрок – нападающий "Калгари" Джонни Годро. На счету хоккеиста 7 (2+5) очков в четырех играх, в которых его команда одержала победы.

Голкипер "Миннесоты" Деван Дубник признан третьей звездой. Он одержал две победы в основное время в трех встречах, пропуская по 1,96 шайбы за игру и отражая 95,0 процентов бросков.