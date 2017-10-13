Жиль Мелош: "Флери молод, у него впереди еще 7-8 хороших сезонов"

Бывший тренер вратарей "Питтсбурга" Жиль Мелош уверен в том, что голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери, ранее выступавший за "Пингвинз" сумеет показать свой лучший хоккей. По словам специалиста, 32-летиний голкипер проведет еще от семи до восьми сезонов в НХЛ.

- Ему всего 32 года, он еще молодой голкипер! Думаю, что у него осталось еще семь-восемь хороших лет, – приводит Nhl.com/ru слова Мелоша. – Он находится в хорошей форме, заботится об организме, является семейным человеком. Его лучший хоккей еще впереди. В первых матчах за "Голден Найтс" он это показал.

Еще до начала тренировочного лагеря я говорил, что один он может принести им от восьми до 10 побед. Он уже сам выиграл два матча. При этом он будет продолжать делать команду конкурентоспособной на протяжении всего года, если, конечно, травмы обойдут его стороной. Эту команду будет непросто победить.

– Что вы в целом думаете о "Вегасе"?

– Это хорошая, сбалансированная команда с хорошим тренером. Мне очень нравится Жерар Галлан. При этом на случай травм у них есть необходимая глубина. Уже сейчас в состав не проходят хорошие ребята. "Голден Найтс" находятся в хороших условиях для начала выступлений в НХЛ.