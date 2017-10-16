Жерар Галлан: "Вегас" отлично сыграл против "Бостона"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан остался доволен выступлением своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (3:1). Отдельно специалист отметил голкипера Малькольма Суббана, который дебютировал за команду и стал первой звездой встречи.

– Все сыграли сегодня отлично, – цитирует сайт НХЛ Галлана. – Мы потеряли таких парней, как Джонатан Маршессо, Марк-Андре Флери и Эрик Хаула, но заменившие их ребята хорошо себя проявили. Суббан провел очень сильный матч.

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