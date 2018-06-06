Жерар Галлан: "В пятом матче с "Вашингтоном" мы будем трудиться и веселиться"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан отметил, что команда справилась с давлением и в пятом матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона" намерена хорошо сыграть и немного повеселиться. После четырех игр "Голден Найтс" уступают со счетом 1-3.

- Давление больше не напрягает нас. Мы собираемся выйти на площадку и играть, трудиться и веселиться. Посмотрим, что будет, - приводит официальный сайт НХЛ слова Галлана. - В четвертом матче мы вышли и сделали то, что хотели. Мы хотели отлично начать матч, и думаю, первые 10 минут провели действительно неплохо. Дважды попадали в каркас ворот, Холтби сделал пару классных сэйвов, еще мы не смогли забить в пустые. Что тут сказать... Мы вышли, постарались и не смогли лишь переправить шайбу в сетку. Это хоккей.

Пятый матч серии пройдет 8 июня в Лас-Вегасе.