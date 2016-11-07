09:22 | ХОККЕЙ — НХЛ

Жерар Галлан: "В поражениях "Флориды" виновата не только молодежь"

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Главный тренер "Флориды" Жерар Галлан подчеркнул, что большое количество травмированных игроков - серьезное испытание для команды. При этом специалист уверен, что это не может служить оправданием для "Пантерз", которые уступили в 7 из 12 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

- Нельзя пенять на травмы, поскольку такое случается со всеми. Но, учитывая глубину нашего состава, для нас это серьезное испытание, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Галлана. - Ребята очень стараются и сражаются. Ошибки случаются. Такие команды, как "Вашингтон", умеют пользоваться ошибками.

Неприятно видеть, когда соперник проводит скоростные атаки, но, если посмотреть на наш состав, можно увидеть, что у нас играет множество молодых ребят. Но такое случается, и в этом виновата не только молодежь. У нас много молодых ребят, и нам противостоял сильный соперник, который этим воспользовался.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/panthers-trying-to-find-winning-route/c-283481778

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