07:23 | Хоккей — НХЛ

Жерар Галлан: "В первом периоде "Вегас" имел множество возможностей"


В Вашингтоне завершился четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом". "Вашингтон" победил 6:2, и после четырех встреч столичные хоккеисты впереди 3-1.  Главный тренер "Голден Найтс" Жерар Галлан считает, что его команда провела хороший первый период.

– Счет оказался очень неприятным, потому что я считаю, что мы провели наш лучший период в этой финальной серии, – цитирует официальный сайт НХЛ Галланта. – Мы дважды попали в штангу, у нас были и другие хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Больше права на ошибку нет, надо готовиться к пятой игре. 

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