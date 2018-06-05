Жерар Галлан: "В первом периоде "Вегас" имел множество возможностей"

В Вашингтоне завершился четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом". "Вашингтон" победил 6:2, и после четырех встреч столичные хоккеисты впереди 3-1. Главный тренер "Голден Найтс" Жерар Галлан считает, что его команда провела хороший первый период.



– Счет оказался очень неприятным, потому что я считаю, что мы провели наш лучший период в этой финальной серии, – цитирует официальный сайт НХЛ Галланта. – Мы дважды попали в штангу, у нас были и другие хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Больше права на ошибку нет, надо готовиться к пятой игре.