Жерар Галлан: "Увольнение из "Флориды" открыло для меня новые двери"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан рассказал о своем увольнении из "Флориды". Специалист покинул "Пантерз" в ноябре прошлого года. Наставник работал с командой с июня 2014 года.

– В первые две недели мне пришлось действительно непросто, если честно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Галлана. – Все оставалось непросто вплоть до получения следующей работы, потому что я очень ее люблю. Наша команда двигалась в верном направлении, а я был счастлив. Когда меня освободили от обязанностей, меня это по-настоящему задело.

Я видел светлое будущее этой команды и организации, мы двигались вперед. Но знаете, как говорят – было бы счастье, да несчастье помогло. Это открыло для меня новые двери.