Жерар Галлан: "Размашистая игра "Вегаса" против "Вашингтона" не прокатит"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан отметил, что против "Вашингтона" игрокам его команды необходимо ближе играть друг у другу. "Голден Найтс" вчера проиграли третий матч "Кэпиталз" (1:3, 1-2).

- Мы должны лучше поддерживать своего игрока с шайбой или борющегося за шайбу, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Галлана. - Нужно играть ближе друг к другу вместо того, чтобы вбрасывать шайбу и позволять их защитникам спокойно выкатывать ее обратно. Когда мы делаем это как следует, постоянно создаем голевые моменты. Вчера это хорошо удавалось Алексу Таку с партнерами и Маршессо. Размашистая игра против "Вашингтона" не прокатит. Они отлично действуют в средней зоне, работают с полной самоотдачей. Но если играть с поддержкой, проходить площадку с помощью коротких передач и подключать к атаке защитников - возможности обязательно появятся. Вчера мы просто недостаточно последовательно это делали.