Жерар Галлан: "Нет никаких ожиданий от игры Шипачева"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан отметил, что у него нет никаких ожиданий от игры нападающего Вадима Шипачева. Он также добавил, что игроку всегда не так просто привыкать к новой лиге.

Напомним, "Вегас" во второй раз отправил россиянина в АХЛ, в первый раз это случилось перед началом регулярного чемпионата. В трех матчах за клуб он забросил одну шайбу и заработал показатель эффективности "+3".

– Ожидания от игры Шипачева? У меня нет никаких ожиданий. Готов повторить снова: для игрока не так просто привыкнуть к новому уровню, к новой лиге, – приводит слова Галлана журналист Las Vegas Review Journal Дэвид Шон. – Он провел несколько матчей и был в порядке. Не скажу, что был очень хорош, но это было нормально.