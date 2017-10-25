Жерар Галлан: "Нет никаких ожиданий от игры Шипачева"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан отметил, что у него нет никаких ожиданий от игры нападающего Вадима Шипачева. Он также добавил, что игроку всегда не так просто привыкать к новой лиге.
Напомним, "Вегас" во второй раз отправил россиянина в АХЛ, в первый раз это случилось перед началом регулярного чемпионата. В трех матчах за клуб он забросил одну шайбу и заработал показатель эффективности "+3".
– Ожидания от игры Шипачева? У меня нет никаких ожиданий. Готов повторить снова: для игрока не так просто привыкнуть к новому уровню, к новой лиге, – приводит слова Галлана журналист Las Vegas Review Journal Дэвид Шон. – Он провел несколько матчей и был в порядке. Не скажу, что был очень хорош, но это было нормально.
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Упёртый русский
Забавно... Неужели действительно тренер сказал что нет ожиданий? А то СЭ все время так: то Якупов - пассажир, то ожиданий нет от Шипачева... А никто подобного не говорил. ;)
09:26
boivan
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
08:51
Cosa Nostra
СЭ, сами комментарий у Галланта брали?
08:43