Жерар Галлан: "Нельзя допускать быстрые отрывы "Вашингтона"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан перед третьим матчем финальной серии Кубка Стэнли с "Вашингтоном" (1-1 в серии) отметил, что команда должна прибавить не только в защите. По его словам, нужно играть в простой хоккей.



– Мы были хорошей командой в течение всего года. Но я уже говорил, что мы в финале немного потеряли свою игру. Мы понимаем, что должны прибавить, и речь идет не только о защите, – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ. – Оборона – это бригада из шести человек на льду. Нам всем нужно постараться, не терять концентрацию и не допускать быстрые отрывы "Вашингтона". Как вам скажет любой тренер, должен быть простой хоккей, и нужно выводить шайбу из своей зоны.