Жерар Галлан: "Не думал, что "Вегас" поднимется на первое место в НХЛ за это время"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан после победы над "Каролиной" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ подчеркнул, что выход на первое место в турнирной таблице стал для него сюрпризом. По словам специалиста, команда услышала то, что он попросил от нее в начале сезона.

– Я знал, что наша команда будет выглядеть достойно. Но не буду вам врать, я и не думал, что команда поднимется на первое место в это время, – приводит Nhl.com/ru слова Галлана. – В самом начале сезона я сказал ребятам, что этот год должен стать лучшим для каждого из них. Если это получится, мы добьемся успеха. Они меня услышали.

Главным уроком из работы в "Коламбусе" в его дебютном сезоне стало то, что у команды могут быть небольшие подъемы и серьезные спады, но тренер всегда должен держаться ровно. Так мы работаем здесь.