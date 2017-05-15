Жерар Галлан: "Было бы здорово подписать Дадонова"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан отметил, что хотел бы видеть российского нападающего Евгения Дадонова в составе команды. Однако, по его словам, за ним ведут охоту многие клубы НХЛ.

Напомним, что недавно "Вегас" подписал двухлетний контракт с другим форвардом СКА Вадимом Шипачевым . Генеральный менеджер клуба Джордж Макфи сообщил, что ведет переговоры с Дадоновым .

– Приедет ли в "Вегас" вместе с Вадимом Шипачевым и Евгений Дадонов, это не мой вопрос. Моя работа – тренировать, работа генерального менеджера – искать игроков, – цитирует "Р-Спорт" Галлана. – Конечно, было бы здорово подписать Дадонова, но я знаю, что за ним охотятся многие клубы НХЛ, так что посмотрим. Мы чрезвычайно рады уже тому, об этом говорил и Джордж Макфи, что подписали контракт с Вадимом Шипачевым.