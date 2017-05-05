20:43 | ХОККЕЙ — НХЛ

Женщина была изнасилована на арене "Питтсбурга" во время игры с "Вашингтоном"

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Полиция Питтсбурга начала расследование по заявлению женщины, которая утверждает, что была изнасилована во время матча четвертьфинала плей-офф НХЛ между "Питтсбургом" и "Вашингтоном". Как сообщает Washington Post, инцидент случился во время четвертой игры, завершившейся победой "Питтсбурга" (3:2, 3-1).

Полиция не разглашает детали дела. По данным СМИ, изнасилование случилось, когда женщина вышла в туалет в перерыве между периодами. Потерпевшая утверждает, что звала на помощь около получаса, но никто не откликнулся.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serjio_1704

Это Салливан пожамкал Тротца. Тот звал на помощь но никто не откликнулся)

21:10

Смерть сусликам

Это Сидни пропускавший матч, постарался.

20:50