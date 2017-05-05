Женщина была изнасилована на арене "Питтсбурга" во время игры с "Вашингтоном"

Полиция Питтсбурга начала расследование по заявлению женщины, которая утверждает, что была изнасилована во время матча четвертьфинала плей-офф НХЛ между "Питтсбургом" и "Вашингтоном". Как сообщает Washington Post, инцидент случился во время четвертой игры, завершившейся победой "Питтсбурга" (3:2, 3-1).
Полиция не разглашает детали дела. По данным СМИ, изнасилование случилось, когда женщина вышла в туалет в перерыве между периодами. Потерпевшая утверждает, что звала на помощь около получаса, но никто не откликнулся.
serjio_1704
Это Салливан пожамкал Тротца. Тот звал на помощь но никто не откликнулся)
21:10
Смерть сусликам
Это Сидни пропускавший матч, постарался.
20:50