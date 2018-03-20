Жена защитника "Оттавы" Эрика Карлссона потеряла ребенка за месяц до рождения

Супруга капитана и защитника "Оттавы" Эрика Карлссона Мелинда потеряла ребенка на позднем сроке беременности. Пресс-служба клуба на официальном сайте выразила соболезнования хоккеисту.

"Мысли и молитвы "Сенаторз", болельщиков и жителей нашего города сейчас вместе с Эриком и Мелиндой Карлссон после того, как они потеряли сына. Просим всех уважать частную жизнь семьи", – готовится на сайте "Оттавы".

Как сообщает ESPN, ребенок должен был родиться в апреле. Пара поженилась летом прошлого года в Оттаве, а в ноябре объявила о беременности. Позже стало известно, что Карлссоны ждут сына.