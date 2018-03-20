23:18 20 марта | Хоккей — НХЛ

Жена защитника "Оттавы" Эрика Карлссона потеряла ребенка за месяц до рождения

Эрик КАРЛССОН. Фото AFP
Эрик КАРЛССОН. Фото AFP
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Супруга капитана и защитника "Оттавы" Эрика Карлссона Мелинда потеряла ребенка на позднем сроке беременности. Пресс-служба клуба на официальном сайте выразила соболезнования хоккеисту.

"Мысли и молитвы "Сенаторз", болельщиков и жителей нашего города сейчас вместе с Эриком и Мелиндой Карлссон после того, как они потеряли сына. Просим всех уважать частную жизнь семьи", – готовится на сайте "Оттавы".

Как сообщает ESPN, ребенок должен был родиться в апреле. Пара поженилась летом прошлого года в Оттаве, а в ноябре объявила о беременности. Позже стало известно, что Карлссоны ждут сына.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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ЗлобныйЖиртрест

Карлсон должен сказать: "Спокойствие, только спокойствие"

00:48

bambarbia

А СЭ нужно научиться отделять мух от котлет

00:06

bambarbia

Чтобы умереть, для начала нужно родиться. Эрику сил и терпения!

00:02

delacrua

что готовится? омлет?

23:42 20 марта

raver87

Беда. Крепости духа шведам. Соболезнования!

23:39 20 марта

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