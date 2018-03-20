Жена защитника "Оттавы" Эрика Карлссона потеряла ребенка за месяц до рождения

Супруга капитана и защитника "Оттавы" Эрика Карлссона Мелинда потеряла ребенка на позднем сроке беременности. Пресс-служба клуба на официальном сайте выразила соболезнования хоккеисту.
"Мысли и молитвы "Сенаторз", болельщиков и жителей нашего города сейчас вместе с Эриком и Мелиндой Карлссон после того, как они потеряли сына. Просим всех уважать частную жизнь семьи", – готовится на сайте "Оттавы".
Как сообщает ESPN, ребенок должен был родиться в апреле. Пара поженилась летом прошлого года в Оттаве, а в ноябре объявила о беременности. Позже стало известно, что Карлссоны ждут сына.
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ЗлобныйЖиртрест
Карлсон должен сказать: "Спокойствие, только спокойствие"
00:48
bambarbia
А СЭ нужно научиться отделять мух от котлет
00:06
bambarbia
Чтобы умереть, для начала нужно родиться. Эрику сил и терпения!
00:02
delacrua
что готовится? омлет?
23:42 20 марта
raver87
Беда. Крепости духа шведам. Соболезнования!
23:39 20 марта