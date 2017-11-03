Жена Шипачева: "Любимый Питер, встречай"

Жена бывшего нападающего "Вегаса" Вадима Шипачева Екатерина в своем Инстаграме сообщила о возвращении из Лас-Вегаса в Санкт-Петербург.

Шипачев летом перешел из СКА в "Голден Найтс", подписав контракт суммой 9 миллионов долларов на два года. В НХЛ он провел всего три матча, в которых забил один гол. Дважды он отправлялся в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".

- Goodbye, America! Goodbye, Las Vegas! Спасибо всем, кто нам помогал там! Помогал устроить быт, - написала Екатерина Шипачева. - Почувствовать домашнюю атмосферу! Вот действительно говорят правду, что только у русских людей такая широкая душа! Знаете… Что ни делается в этой жизни, все к лучшему!

Мы говорим спасибо тем людям в этой стране, и в городе, и в команде, которые преподнесли нам хороший урок на всю жизнь! Вот правда! Спасибо! Что не убивает – делает сильнее!

И еще хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам! Настоящим! Которые, несмотря на неудачи, проблемы, которые с нами произошли, остаются по-настоящему преданными.

Спасибо за ваши добрые слова! На душе печально, но мы рады, что летим домой! Любимый Питер, встречай.

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