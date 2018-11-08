Жена российского хоккеиста Войнова выложила откровенное фото

Жена российского защитника Вячеслава Войнова Марта в Инстаграме выложила откровенное фото. Девушка сидит на высоком стуле в топике, шортах и высоких сапогах. Снимок подписан так: "В цель не попадают 100 процентов несделанных бросков. Уэйн Гретцки".

Напомним, Войнов последние три года выступал за СКА, после завершения контракта он высказывал желание вернуться в НХЛ. Ранее в составе "Лос-Анджелеса" он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

В начале сентября комиссионер НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига проводит расследование в отношение Войнова, который приостановил свою карьеру в НХЛ из-за обвинения в домашнем насилии.