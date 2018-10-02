20:15 | Хоккей — НХЛ

Жена российского хоккеиста Малкина невероятно красива. Посмотрите, какое фото она выложила

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Супруга нападающего "Питтсбурга"  Евгения Малкина  Анна Кастерова в своем Инстаграме опубликовала фотографию с отдыха. 

- Отпуск заканчивается, а сезон начинается. Отправляемся в Питтсбург, - написала девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

holiday off..season begins..going to pittsburgh 💛🖤#letsgopens #malkin #71 #pittsburgpenguins

Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova) 2 Окт 2018 в 7:26 PDT

Пользователи восхитились красотой Кастеровой:

- Анна, вы красавица. Такая настоящая, - написала alenabolshaeva.

- Вы очень красивая, стильная, ухоженная, - такой комментарий оставила 933elvira.

- Какая же вы красивая, - написал georgii.filimonov.

Малкин и Кастерова поженились в 2016 году. Пара воспитывает сына Никиту, который родился 31 мая 2016 года. 

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