Жена российского хоккеиста Малкина невероятно красива. Посмотрите, какое фото она выложила

Супруга нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина Анна Кастерова в своем Инстаграме опубликовала фотографию с отдыха.
- Отпуск заканчивается, а сезон начинается. Отправляемся в Питтсбург, - написала девушка.
Пользователи восхитились красотой Кастеровой:
- Анна, вы красавица. Такая настоящая, - написала alenabolshaeva.
- Вы очень красивая, стильная, ухоженная, - такой комментарий оставила 933elvira.
- Какая же вы красивая, - написал georgii.filimonov.
Малкин и Кастерова поженились в 2016 году. Пара воспитывает сына Никиту, который родился 31 мая 2016 года.