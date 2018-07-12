Жена Овечкина: "Это были наикрутейшие два дня!"

Настасья Шубская, супруга нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, в Инстаграме отметила, что была рада отметить победу в Кубке Стэнли в тесном кругу. Торжественные мероприятия проходили в Москве.
- Это были наикрутейшие два дня!, - написала Шубская. - Спасибо всем кто разделил с нами эту радость. Фотографий пришло много, поэтому ближайшее время будет небольшой спам.
Это были наикрутейшие два дня!!!Спасибо всем кто разделил с нами эту радость🙏🏻🏆🎉фотографий пришло много, поэтому
ближайшее время будет небольшой спам🙈😁 #location: @modus_restaurant спасибо за прекрасную атмосферу! #decor: конечно же @lidseventhouse 💋 #organization : @svadberry @goroddimka @anna_gorod 🔝вы лучшие❤️
"Икра в Кубке Стэнли - самая русская вещь, которую я видел". Реакция Америки на праздник Овечкина