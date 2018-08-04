Жена Овечкина Анастасия Шубская поделилась откровенным фото на 9-м месяце

Анастасия Шубская, супруга нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, в Инстаграме выложила довольно откровенное видео. На нем девушка позирует в белье, показывая свой живот. Напомним, Шубская находится на 9-м месяце беременности.

- Плюс сто кг, но мы не унываем. P.S. Дорогие мои подписчики, хочу сказать насколько я была тронута вашей реакцией на комментарий женщины, который я выставила у себя в истории! Как вы начали меня успокаивать и защищать, сколько приятный слов и пожеланий, Спасибо вам! А тем кто писал, что бы я не обращала внимания и не принимала это близко к сердцу, не переживайте, это вызвало только смех и, как это не парадоксально, положительные эмоции. И вообще, ко всему, даже к негативу, нужно относится с иронией, а для этого нужно любить себя и иметь высокую самооценку. Не путать с самолюбием, - написала при этом Шубская.