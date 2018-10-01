Жена Ковальчука выложила откровенное фото. Вы должны это видеть!

Супруга нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука Николь в своем Инстаграме поделилась с подписчиками откровенным фото.

Пользователи восхитились фигурой девушки:

- Николь, ну какая красотка !!! Манящая, - написала aleksalebedeva1.

- И это многодетная мама! Пример для многих! Достойно, - такой комментарий оставил пользователь c_v_ryu.

- Трудяга. Молодец. Хороший мотиватор для многих, - написала _plotnikova_larisa.

- Николь, ты обалденная супер - красавица!!! - написала petrovavera23.

Илья и Николь поженились в 2007 году. Пара воспитывает четверых детей: двух дочек - Каролину (13 лет) и Еву (3 года), и двух сыновей: Филиппа (9 лет) и Артема (8 лет).

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