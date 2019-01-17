22:13 | Хоккей — НХЛ

Жена Ковальчука выложила эффектнейшее фото

Обсудить
0

Николь Ковальчук, являющаяся супругой нападающего "Лос-Анджелеса"  Ильи Ковальчука, в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена на пляже в купальнике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐚🐚🐚

Публикация от Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial) 17 Янв 2019 в 9:03 PST

Пользователи оценили фотографию:

До чего же хороша! Не верится, что многодетная мамочка! - написала marina_kostyleva.

- Фантастично!!!!!! - такой комментарий оставила larisakovalchuk47.

- Вы так красивая. Всегда останавливаю взгляд на ваших фотографиях, - написала larana2441.

- Николь, Вы прекрасны! - такой комментарий оставила pearl.queenn.

- Потрясная фигура!! Что Вас мотивирует? - спросила _svetylchik_.

Отметим, что Николь Ковальчук является матерью четверых детей.

Все об НХЛ - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ