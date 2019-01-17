Жена Ковальчука выложила эффектнейшее фото

Николь Ковальчук, являющаяся супругой нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука, в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена на пляже в купальнике.

Пользователи оценили фотографию:

- До чего же хороша! Не верится, что многодетная мамочка! - написала marina_kostyleva.

- Фантастично!!!!!! - такой комментарий оставила larisakovalchuk47.

- Вы так красивая. Всегда останавливаю взгляд на ваших фотографиях, - написала larana2441.

- Николь, Вы прекрасны! - такой комментарий оставила pearl.queenn.

- Потрясная фигура!! Что Вас мотивирует? - спросила _svetylchik_.

Отметим, что Николь Ковальчук является матерью четверых детей.

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