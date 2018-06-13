Жена капитана "Оттавы" обвиняет подругу одноклубника в угрозах

Супруга капитана "Оттавы" Эрика Карлссона Мелинда подала в суд на подругу его одноклубника Майка Хоффмана Монику Кэрик, сообщает CRC. Жена шведского защитника обвиняет девушку канадца в многочисленных угрозах в адрес семьи.

В обвинениях говорится, что подруга Хоффмана в социальных сетях опубликовала более тысячи негативных комментариев, в том числе пожелания смерти ребенку Карлссон, когда она была беременна.

Суд пока не нашел доказательств. "Оттава" и НХЛ проводят собственное расследование по этому поводу.