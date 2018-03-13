"Желаем тебе Кубок Стэнли и золото Олимпиады для полного счастья". Открытое письмо родителей Овечкина

Родители капитана "Вашингтона" Александра Овечкина Михаил и Татьяна Овечкины на русскоязычной версии сайта НХЛ опубликовали открытое письмо, поздравив сына с 600-й шайбой в лиге. Юбилейным для форварда стал второй точный бросок в матче регулярного чемпионата против "Виннипега" (3:2 ОТ).

"СЭ" приводит текст письма полностью:

"Наш дорогой сын! Что для нас значит эта цифра - 600 голов? Да, это хорошо. Очень здорово ты играешь, Саша. Настоящий молодец. И большой спортсмен. Приятно, что всех так радуешь. Мы очень довольны твоей игрой.

Но мы даже со счету сбились. Недавно ведь 500 голов отмечали. Получается, за год ты столько забил? Или за два? Да, точно - два сезона. Слушай, как же летит время!

Твои 600 голов - это большая радость. НХЛ - не первенство ЖЭКа, а лучшая лига мира. Мы все рады за тебя. Вся наша большая семья, все родственники. Это гордость за сына, за Россию. Никто ведь из отечественных хоккеистов даже 500 шайб за карьеру в НХЛ не забивал. А вот ты, думаем, войдешь в историю лет на 40-50. Это достижение по голам будет очень трудно обогнать. Но бог знает, как жизнь сложится. Для того и существуют все эти рекорды, чтобы их били.

Знаешь, сын, у нас все твои голы - любимые. Очень трудно выбрать! Но несколько голов, которые нам очень нравятся. Во-первых, это игра с "Монреалем". Помнишь, тогда тебе сломали нос, а ты забил четыре гола? Играл на характере, хотя кровь заливала лицо. Очень хорошие были шайбы, сильные.

Еще вспоминается, когда ты забивал "Рейнджерс" в плей-офф, когда еще Сергей Федоров выступал в "Вашингтоне" - в одном из матчей ты сделал дубль. И те шайбы тоже были очень красивые, на загляденье… Вообще все твои голы мы собираем, записываем. И ценим их не потому, что шайбы получаются эффектными. А потому, что они трудовые.

Маме особенно нравится, когда ты забиваешь в ее день рождения - 19 марта. И так часто бывает, что в тот день идет игра - у нее, как у тренера или руководителя, а то и у тебя. И мама всегда просит, чтобы в этот день никогда заранее не поздравляли. Это плохая примета. Даже настаивает на этом: "Все после игры!" А когда ты забиваешь гол, то это лучший подарок.

И вот мы сидим на трибуне, смотрим хоккей. Видим, как тебя держит не один, а сразу два игрока. Буквально на плечах висят. Очень сложно так что-то сделать. И мы очень расстраиваемся, когда начинается критика: вот, Овечкин ничего не забил. А вы сами-то пробовали что-то сотворить в такой ситуации? И подумайте: если Сашу держат двое, значит, кто-то из "Вашингтона" свободен. Он и может забить. Это и называется работой на команду.

Когда мы прилетаем в Вашингтон, отец собирает все плакаты с твоим изображением, все сувениры, которые связаны с карьерой в НХЛ. У нас в России на даче есть большой музей, все это для нас - история. Дай бог, пойдут внуки - будет что им показать. Что-то будет переходить из поколения в поколение.

Мы прилетаем в Вашингтон месяца на два-три. Скоро снова полетим и будем болеть за "Кэпиталз" в плей-офф. Останемся до победного конца. А болельщики в Вашингтоне уже узнают отца. Он в перерывах матчей выходит курить к одной и той же колонне возле Verizon Center. Люди подходят, поздравляют, жмут руку, спрашивают о сыне. Даже путают с Борисом Ельциным. Говорят, он на него похож.

Папа смеется и отвечает: "Я - третий человек в Америке. Первый - Сашка, потом идет президент США, а за ним - я". Все сразу фотографируются, автографы берут. Подходят даже полицейские, которые во дворце стоят и обеспечивают безопасность. Часто хозяин клуба Тед Леонсис приглашает в свою ложу. Вообще очень приятно, когда есть такое внимание людей, что в Вашингтоне так тебя все любят.

Все постоянно спрашивают, можешь ли ты обогнать Гретцки по голам. А сколько матчей провел Уэйн? Сколько лет он выступал? Как нам сказали, Гретцки провел почти полторы тысячи матчей в НХЛ. А у тебя даже тысячи пока нет. Все еще впереди!

Трудно сказать, что это грандиозный стимул. Гретцки есть Гретцки. Это легенда. И, конечно, если у тебя получится его обойти, то момент будет историческим. Но ты правильно делаешь, что не живешь только ради того, чтобы обогнать Уэйна. Ценно, когда ты умеешь играть в свое удовольствие. Это очень важное чувство. Поэтому и получается забивать голы. Тогда и возникает драйв. А не из-за того, что надо кого-то обогнать. Это же как камень на шее будет висеть, так никого не догонишь.

Мы хотели бы, конечно, чтобы ты Гретцки обогнал. Пусть в Америке и Канаде знают, что у нас тоже есть сильная хоккейная школа. Россия - есть Россия. Хоккейная страна, а наш сын - ее посол в лучшей лиге мира.

Сейчас вспоминаем, как ты в детстве нас порадовал. Тебе было 12 лет, и ты перебил достижение Павла Буре в чемпионате Москвы. До рекорда не хватало трех шайб, оставался один матч. И вот ты вышел на лед и забил сразу шесть голов! Переборщил, вот так старался. Всего получилось 59 шайб за сезон в составе детской команды московского "Динамо". И мы всерьез поняли, что из тебя может получиться хороший хоккеист.

Очень хотим, чтобы ты наконец-то взял главный трофей НХЛ. Ребята так долго к этому идут! Команда у "Вашингтона" и в этом сезоне симпатичная. Ожидание такое у нас из года в год. Но не хочется, чтобы пресса эту тему муссировала, нагнетала. Потому что такое давление игрокам совсем не помогает. И вообще, не любим, когда тебя много обсуждают. Мы понимаем, что ты всегда на виду в НХЛ, и журналисты желают все о тебе знать. Но родительское сердце хочет, чтобы ты жил спокойнее, без сумасшедшего ажиотажа вокруг. Чтобы в прессе не описывали каждый твой шаг. Хотя, наверное, это вряд ли возможно.

Желаем тебе Кубок Стэнли и золото Олимпиады для полного счастья. Мы верим, что у тебя все впереди.

А самое главное, Саша, чтобы у тебя было здоровье. Не будет его - никакого спорта не понадобится, никаких призов и рекордов. Надо беречь себя, следить за организмом. Ты же знаешь, что если здоровье не подводит, то у тебя получается абсолютно все по жизни. Потому что мы знаем, сын, ты многое можешь. И мы всегда в тебя верим.

Когда ты играешь в плей-офф, люди не знают со стороны, что с тобой происходит, с какими травмами ты выступаешь. Это потом уже в интернете появляются фото, на которых нога вся синяя, или ты в гипсе ходишь. Никто на самом деле не знает, какой ценой достаются эти голы и победы. Хоккей - серьезная мужская игра, а когда на кону стоит Кубок Стэнли, то все очень стараются и готовы на многое. Слабых проходных команд в плей-офф нет. Идет жестокая рубка.

Мы любим обоих наших сыновей одинаково - и тебя, и Мишу. Еще раз, желаем здоровья, обойтись без травм. Это самое основное. И чтобы хоккейный бог повернулся к "Вашингтону". Чтобы у тебя было побольше радости в жизни. И у нас тоже. Если дети счастливы, то и мы счастливы.

Мы тебя очень любим, целуем.

Твои папа и мама".

Способен ли Овечкин догнать Гретцки и забросить 900 шайб в НХЛ? //

"Вечно молодой" Овечкин добрался до 600 шайб