Зеттерберг – о матче с "Ванкувером": "Детройт" показал плохую игру"

Капитан "Детройта" Хенрик Зеттерберг разочарован результатом матча регулярного чемпионата НХЛ с "Ванкувером" (1:4). По словам нападающего, "Ред Уингз" должны улучшить свою игру.

– Это была плохая игра, – приводит пресс-служба НХЛ слова Зеттерберга. – У нас не было четкости, мы не выполнили необходимого. "Детройт" должен быть гораздо лучше.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Свен Берчи, по шайбе забросили Дерек Дорсетт и Джейк Виртанен. Форвард Александр Бурмистров отметился голевой передачей в этой встрече. Нападающий Евгений Свечников пропускает матчи "Ред Уингз" из-за травмы.