Зеттерберг может пропустить сезон из-за травмы спины

Капитан "Детройта" нападающий Хенрик Зеттерберг может пропустить сезон-2018/19 из-за травмы спины. По словам генерального менеджера клуба Кена Холланда, последние месяцы он не может тренироваться из-за болей.



– Мне очень хотелось бы знать, в каком состоянии Зеттерберг, – цитирует Холланда detroitnews.com. - Что касается здоровья, то все неясно. Последние два или два с половиной месяца прошлого сезона он не тренировался, а только играл. Я говорил с его агентом и знаю, что у него было непростое лето. Он не мог тренироваться из-за болей в спине, поэтому что будет дальше неизвестно. Я надеюсь, что Хенрик поправится, и в сентябре мы сможем снова все обсудить.

​В прошлом сезоне 37-летний Зеттерберг провел все 82 матча, в которых забил 11 голов и отдал 45 передач. Его действующий контракт истекает через три сезона.