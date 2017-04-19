Здено Хара: "На дополнительной тренировке "Бостон" хочет отшлифовать некоторые моменты"

Защитник "Бостона" Здено Хара в преддверии четвертого матча 1/8 финала Кубка Стэнли с "Оттавой" (1-2) подчеркнул, что команда проведет дополнительную тренировку, чтобы улучшить некоторые компоненты игры. По его словам, команде иногда полезно вспомнить, в чем ее преимущество над соперником.

- Мы хотим поработать над некоторыми компонентами, которые у нас хорошо получаются, отшлифовать их, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Хары. - Мы понимаем, что порой нужно напоминать себе, как мы играем, что дает нам преимущество над соперником.

Из-за расписания не всегда получается тренироваться, свободных дней не очень много. Поэтому мы сегодня решили выйти на лед. Мы поработаем над ними и подготовимся к игре.