Зайцев пропустит матч с "Монреалем"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля", сообщает Sportsnet. Отмечается, что россиянин не принимал участия в субботней тренировке команды.

Также игру пропустят травмированный голкипер Фредерик Андерсен и нападающий Лео Комаров.

На данный момент не сообщается, почему 26-летний россиянин пропустит игру с "Канадиенс". В этом сезоне он провел 51 матч в "регулярке" и набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности "+10".