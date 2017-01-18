Зайцев помог "Торонто" взять верх над "Баффало"

"Торонто" нанес поражение "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. В составе "Мэйпл Ливз" результативной передачей отметился защитник Никита Зайцев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Баффало" – 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Голы: Окпосо – 13, 10:16 – 0:1. Кейн – 12 (Джионта, Маккейб), 19:27 – 0:2. Комаров – 8 (Кадри, Нюландер), 20:32 – 1:2. Мартин – 3, 28:29 – 2:2. Мэттьюс – 22 (Хаймэн, Браун), 29:45 – 3:2. ван Римсдайк – 16 (бол., Марнер, ЗАЙЦЕВ), 53:04 – 4:2. Каррье – 4 (Гиргенсонс, Джионта), 57:37 – 4:3.

Вратари: Андерсен – Ленер (Нильссон, 29:45, 58:31).

Штраф: 2 – 2.

Броски: 32 (9+10+13) – 27 (9+10+8).

Наши: Зайцев (24:52/3/0), Сошников (12:08/1/+1) – -

Торонто. Air Canada Centre.