Зайцев и Проворов - в топ-5 защитников-бомбардиров НХЛ

Россияне Никита Зайцев и Иван Проворов вошли в пятерку лучших защитников-бомбардиров среди новичков по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний Зайцев, выступающий за "Торонто", стал третьим, набрав в 82 матчах 36 (4+32) очков. 20-летний Проворов из "Филадельфии" набрал 30 (6+24) очков в 82 встречах и стал четвертым в списке.

На первом месте - 19-летний Зак Веренски из "Коламбуса". На его счету 47 (11+36) очков, вторым - его соотечественник 23-летний Брэди Шей из "Рейнджерс" (39 (5+34) очков).