Заслуженно ли Овечкин получил приз MVP? Отвечает экс-форвард "Вашингтона"

Экс-форвард "Вашингтона", чемпион мира Дмитрий Христич в интервью "СЭ" назвал заслуженным присуждение Александру Овечкину звания MVP плей-офф Кубка Стэнли. Сегодня в пятом матче финальной серии его "Вашингтон" обыграл "Вегас" (4:3) и завоевал титул.

– В пятом матче шла очень упорная борьба. Первый период без голов, потом "Вегас" начал забивать, но потерял все свое преимущество, – сказал Христич. – Здорово, что "Вашингтон" зажал соперника в третьем отрезке. Голы получились рабочими. Показывали, как в Вашингтоне люди вышли на улицы – поддержка была огромной. Это долгожданная победа для клуба!

– Как думаете, не получится ли, что это был лучший шанс "Вегаса" выиграть Кубок? Дальше такого настроя и фактора внезапности не будет.

– Конечно, им очень помогло хорошее начало сезона. Все думали: "Ну и что в этом такого?" Не все же хорошие лошади начинаются с галопа. Но "Вегас" доказал, что может играть в очень хороший хоккей. А шикарные действия вратаря позволили дойти до финала. Теперь это будут иметь ввиду все со следующего сезона, настраиваться на "Вегас" будут по-другому. Но что будет дальше с клубом – не знаю. Клуб показал неплохой менеджмент – удалось собрать хороших исполнителей из тех, кто были доступны. И вратарь, конечно.

– Приз MVP дали Овечкину. Согласны, что он заслужил его больше Кузнецова?

– Судя по набранным очкам, которых у Кузнецова больше, это действительно спорный вопрос. Но Овечкин – капитан, был лидером команды и сыграл на стабильном высоком уровне... Думаю, это правильное решение. Не могли же они двоих наградить. Евгений также здорово сыграл, помог команде и заслужил эту победу. (Игорь НОВИКОВ)

Видео дня. Овечкину вручили Кубок Стэнли //

Список всех российских чемпионов НХЛ //

Овечкин признан MVP плей-офф //

Они сделали это! Овечкин, Кузнецов и Орлов взяли Кубок Стэнли с "Вашингтоном"