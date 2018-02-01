Защитники "Торонто" повторили достижение клуба 33-летней давности

Защитникам "Торонто" Трэвису Дермотту и Джастину Холлу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (5:0) удалось повторить достижение клуба 33-летней давности. В игре против команды из Нью-Йорка оба игрока забросили первые шайбы в карьере.

В последний раз двух игрокам "кленовых листьев" удавалось отметиться дебютными шайбами в одной игре 33 года назад - 16 января 1985 года Бил Китчен и Кен Стронг поразили ворота "Лос-Анджелеса".