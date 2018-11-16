Защитник "Виннипега" Моррисси получил максимальный штраф за нарушение против Оши

Защитник "Виннипега" Джош Моррисси оштрафован за нарушение против Ти Джея Оши в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (1:3). Во время игры он не получил наказание, но позднее департамент безопасности игроков НХЛ решил, что хоккеист должен заплатить денежный штраф.

За этот силовой прием, как сообщает CBC, хоккеист заплатит максимальный штраф, предусмотренный коллективным договором - 8 467,74 доллара. Эти деньги пойдут в Фонд помощи игрокам при экстренных ситуациях.

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