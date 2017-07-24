08:09 | Хоккей — НХЛ

Защитник "Тампы" Хедман отпраздновал свадьбу в Швеции


Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман связал себя узами брака с подругой Санной Грундберг в своем родном городе в Швеции. На свадьбе хоккеиста присутствовали одноклубники Антон Строльман, Стивен Стэмкос, а также форвард "Филадельфии" Валттери Филппула и защитник "Оттавы" Эрик Карлссон.

 

Beautiful ❤️❤️❤️#meetthehedmans #loveisintheair

Публикация от Jenni Glenmark Wallén (@jenniglenmarkwallen) Июл 22 2017 в 11:08 PDT

 

The wedding crew.

Публикация от Brian Breseman (@bbreseman) Июл 22 2017 в 1:23 PDT

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