Защитник "Тампы" Хедман отпраздновал свадьбу в Швеции

Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман связал себя узами брака с подругой Санной Грундберг в своем родном городе в Швеции. На свадьбе хоккеиста присутствовали одноклубники Антон Строльман, Стивен Стэмкос, а также форвард "Филадельфии" Валттери Филппула и защитник "Оттавы" Эрик Карлссон.
What a great weekend. I'm a lucky man! pic.twitter.com/pdN6G8JbTN– Victor Hedman (@heds77) 23 июля 2017 г.
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