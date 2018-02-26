Защитник олимпийской сборной Канады стал игроком "Калгари"

"Калгари" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Коди Голубефом. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона, игрок заработает 650 тысяч долларов.

Напомним, что Голубеф в составе сборной Канады завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх-2018. Хоккеист начинал сезона в клубе АХЛ "Стоктоне" и набрал 17 (7+10) очков в 34 встречах. Он уже играл в НХЛ за такие клубы, как "Коламбус" и "Колорадо", в составе которых набрал 23 (2+21) очка в 129 матчах.