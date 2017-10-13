Защитник "Монреаля" Штрайт после драфта отказов отправлен в АХЛ

Защитник "Монреаля" Марк Штрайт прошел драфт отказов и направлен в АХЛ в фарм-клуб "Лаваль Рокет", сообщает пресс-служба клуба. 39-летний швейцарец перешел в "Канадиенс" летом, подписав годичный контракт. Его зарплата составляет 700 тысяч долларов плюс 300 тысяч в качестве бонусов.

Напомним, что прошлый сезон Штрайт провел в "Филадельфии" и "Питтсбурге", набрав 27 (6+21) очков в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ. В текущем сезоне на его счету два матча при показателе полезности "-2".