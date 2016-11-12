23:22 12 ноября | ХОККЕЙ — НХЛ

Защитник "Коламбуса" будет несколько лет отдавать зарплату кредиторам

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Защитник "Коламбуса" Джек Джонсон ближайшие несколько лет будет отдавать большую часть своей зарплаты кредиторам. Об этом сообщает The Columbus Dispatch.

Сообщается, что родители 29-летнего хоккеиста имели право совершать финансовые сделки от его имени и брали многочисленные кредиты под высокие проценты. В последствии родители Джонсона брали кредиты, чтобы погасить предыдущие. При этом ни сам хоккеист, ни его родители не могут объяснить, как появились долги.

Известно, что Джонсон продал два дома и автомобиль элитной марки. Следующие два года он будет отдавать большую часть зарплаты в счет долгов, оставляя себе 246 тысяч долларов. После двух лет он будет оставлять себе 277 тысяч в год, пока не покроет долги полностью.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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adamantane'

В прошлом сезоне даже на игре его все эти долги сказались - приуныл, стал играть похуже, что немудрено, когда такое настроение. С такими-то родителями...

23:49 12 ноября

adamantane'

Сочувствую парню((. А вот "впоследствии" пишется слитно, господа редакторы.

23:48 12 ноября

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