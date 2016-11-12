Защитник "Коламбуса" будет несколько лет отдавать зарплату кредиторам

Защитник "Коламбуса" Джек Джонсон ближайшие несколько лет будет отдавать большую часть своей зарплаты кредиторам. Об этом сообщает The Columbus Dispatch.

Сообщается, что родители 29-летнего хоккеиста имели право совершать финансовые сделки от его имени и брали многочисленные кредиты под высокие проценты. В последствии родители Джонсона брали кредиты, чтобы погасить предыдущие. При этом ни сам хоккеист, ни его родители не могут объяснить, как появились долги.

Известно, что Джонсон продал два дома и автомобиль элитной марки. Следующие два года он будет отдавать большую часть зарплаты в счет долгов, оставляя себе 246 тысяч долларов. После двух лет он будет оставлять себе 277 тысяч в год, пока не покроет долги полностью.