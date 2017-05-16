Защитник "Эдмонтона" пропустит 9 месяцев из-за травмы

Стало известно, что защитник "Эдмонтона" Андрей Секера пропустит порядка 6-9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена, сообщает NBC. Словацкий хоккеист получил травму в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции против "Анахайма".

Секера перенесет операцию в ближайшее время и точно пропустит старт следующего сезона. 30-летний хоккеист выступает за "Ойлерз" с 2015 года. В минувшем сезоне он сыграл в 80 матчах регулярного чемпионата и набрал 35 (8+27) очков, а также записал на свой счет 3 (1+2) очка в 11 встречах Кубка Стэнли.